Dal campo di gioco alla vita quotidiana quando la prevenzione diventa un atto di consapevolezza

Gqitalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Forum di Assago, prima che il palco accogliesse il concerto di Lady Gaga, IBSA Italy ha messo in scena un altro tipo di spettacolo: quello della salute. Al centro dell’incontro la prevenzione e il benessere muscolo-articolare, un tema che riguarda tutti: sportivi, sedentari, giovani o adulti e che, per una volta, è uscito dallo spogliatoio per entrare nella vita di tutti i giorni. L’evento, Dal campo di gioco alla vita quotidiana, è stato più di una semplice discussione sulla salute. È stato un dialogo tra medicina, sport e consapevolezza, moderato da Costanza Calabrese, che ha presentato la visione di IBSA – Institut Biochimique SA, azienda farmaceutica svizzera che da oltre ottant’anni mette al centro la Persona, l’Innovazione, la Qualità e la Responsabilità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

dal campo di gioco alla vita quotidiana quando la prevenzione diventa un atto di consapevolezza

© Gqitalia.it - Dal campo di gioco alla vita quotidiana, quando la prevenzione diventa un atto di consapevolezza

Altre letture consigliate

Bari, scontro di gioco e malore in campo, il mister salva la vita al giocatore 17enne - Raffaele Loconsole, allenatore della squadra di calcio under 17 del ... quotidianodipuglia.it scrive

A lezione di soccorso, dal campo di gioco alla vita - Prosegue anche in questo anno scolastico, per gli alunni della scuola media dell’Istituto Cesalpino, il Progetto Arezzo Cuore, che vede... Lo riporta lanazione.it

Sinner, il ritorno in campo e la nuova vita: «Ho cambiato il mio gioco dopo aver perso contro Alcaraz agli Us Open» - Jannik Sinner torna in campo dopo il ko in finale agli Us Open e l'addio al primo posto mondiale ora nelle mani del rivale Carlos Alcaraz, lo fa a Pechino. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Campo Gioco Vita Quotidiana