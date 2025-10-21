dal campo di gioco alla vita quotidiana quando la prevenzione diventa un atto di consapevolezza

Al Forum di Assago, prima che il palco accogliesse il concerto di Lady Gaga, IBSA Italy ha messo in scena un altro tipo di spettacolo: quello della salute. Al centro dell’incontro la prevenzione e il benessere muscolo-articolare, un tema che riguarda tutti: sportivi, sedentari, giovani o adulti e che, per una volta, è uscito dallo spogliatoio per entrare nella vita di tutti i giorni. L’evento, Dal campo di gioco alla vita quotidiana, è stato più di una semplice discussione sulla salute. È stato un dialogo tra medicina, sport e consapevolezza, moderato da Costanza Calabrese, che ha presentato la visione di IBSA – Institut Biochimique SA, azienda farmaceutica svizzera che da oltre ottant’anni mette al centro la Persona, l’Innovazione, la Qualità e la Responsabilità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

