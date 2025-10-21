dal campo di calcio alla spartan la nuova frontiera di nicola masone

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo obiettivo per nuove sfide e nuove missioni, anche se l’obiettivo di sempre resta quello di continuare a fare gol e trascinare la sua squadra, la We Benevento United, all’obiettivo di stagione. Ma intanto, per Nicola Masone, è andata agli archivi una nuova esperienza, la seconda del genere, nella Spartan Race, la competizione che unisce sport e resistenza che si è tenuta qualche giorno fa a Città Sant’Angelo, luogo nel quale è arrivato un fiume di specialisti del settore, oltre 3500 persone. E tra queste anche il giocatore e allenatore beneventano. Una seconda volta, dopo l’esperienza di Pozzuoli e il risultato è stato soddisfacente perchè migliorarsi è nelle intenzioni di Masone che ha portato a termine i 5 km superando i 20 ostacoli che hanno contraddistinto la manifestazione e che rappresentavano un malus da pagare obbligatoriamente se venivano saltati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

