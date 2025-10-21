Dal campo alla panchina | Alessandro Calori il pensiero di un campione che continua a sognare | ESCLUSIVA
C'è un tono pacato, sereno, quasi meditativo nella voce di Alessandro Calori, allenatore ed ex difensore di numerose squadre Italiane (Pisa, Udinese, Perugia, Venezia, Brescia solo per citarne alcune). Parla di calcio come chi parla della vita, perché è stato in grado di trasformare la sua più grande passione in quotidianità e ne parla con rispetto, misura e consapevolezza del tempo passato – da protagonista, da collante di diversi spogliatoi e poi da guida-. "Nella mia carriera, ho avuto allenatori che mi hanno insegnato prima ad essere una brava persona e poi un calciatore. Oggi mi accorgo che questi sono gli insegnamenti migliori che si possono fare".
