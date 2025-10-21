Dal 5 novembre al 4 dicembre torna il Foiano Book Festival

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo 21 ottobre 2025 –  , un mese intero dedicato alla cultura, ai libri, alla musica e agli spettacoli. La rassegna, giunta alla settima edizione, conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama culturale toscano, con un programma ricco di ospiti e appuntamenti di alto livello. L’inaugurazione ufficiale si terrà mercoledì 5 novembre con Dario Brunori (incontro già sold out), tra i più amati cantautori italiani, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, sarà protagonista di un dialogo dal titolo “La forza delle parole” dedicato al valore dell’arte e della musica come antidoto alle paure del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dal 5 novembre al 4 dicembre torna il foiano book festival

© Lanazione.it - Dal 5 novembre al 4 dicembre torna il Foiano Book Festival

Altre letture consigliate

Marracash annuncia che il tour prosegue nei palazzetti - Impegnato nel suo primo tour negli stadi (qui il nostro racconto), che si concluderà a Messina il prossimo 5 luglio, Marracash ha annunciato nuovi impegni dal vivo. Lo riporta rockol.it

Auto Italia: -4,93% a 105.715 immatricolazioni dicembre, -0,5% in 2024 - Si chiude in calo l'anno per il mercato dell'auto in Italia. ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 5 Novembre 4 Dicembre