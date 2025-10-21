Arezzo 21 ottobre 2025 – , un mese intero dedicato alla cultura, ai libri, alla musica e agli spettacoli. La rassegna, giunta alla settima edizione, conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama culturale toscano, con un programma ricco di ospiti e appuntamenti di alto livello. L’inaugurazione ufficiale si terrà mercoledì 5 novembre con Dario Brunori (incontro già sold out), tra i più amati cantautori italiani, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, sarà protagonista di un dialogo dal titolo “La forza delle parole” dedicato al valore dell’arte e della musica come antidoto alle paure del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal 5 novembre al 4 dicembre torna il Foiano Book Festival