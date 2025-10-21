Dal 23 ottobre sarà online il nuovo sito del Comune di Ravenna
Il progetto di revisione dell’architettura dei contenuti e del design grafico, insieme all’attivazione di nuove funzionalità, è stato realizzato grazie al finanziamento previsto dai fondi Pnrr per la Pubblica Amministrazione digitale 2026 nell’ambito della misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
