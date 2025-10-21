Dal 2026 cambiano le regole della tutela lavorativa per chi affronta malattie gravi o assiste familiari in difficoltà Restano tuttavia molte incognite sui tempi e sulla reale applicazione delle nuove misure che interessano migliaia di persone
D al primo gennaio 2026 cambierà il modo in cui in Italia si tutelano i lavoratori che convivono con la disabilità, propria o di un familiare. La legge 1062025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 luglio, introduce infatti novità importanti alla storica Legge 104 del 1992, quella che da oltre trent'anni garantisce diritti e permessi ai lavoratori disabili o a chi li assiste. Le modifiche, che entreranno in vigore con il nuovo anno, toccano diversi aspetti importanti.
