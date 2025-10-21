Dakota Johnson è la nuova Global Ambassador di Valentino e sì è di nuovo nel mondo di Alessandro Michele

Ok, fermiamo tutto: Dakota Johnson è ufficialmente la nuova Global Brand Ambassador di Valentino. E se la notizia ti sembra familiare, è perché questo annuncio è praticamente un reunion party fashion tra Dakota e Alessandro Michele, il direttore creativo che tutti vorremmo avere come bestie estetica (e spirituale). Se non lei, chi? Dakota Johnson e Alessandro Michele di nuovo insieme per Valentino: sarà lei la nuova Global Brand Ambassador. Sì, la loro amicizia è una di quelle relazioni creative che resistono ai cambi di maison e alle stagioni delle fashion week. Dopo anni insieme nell’universo Gucci, Michele e Johnson si ritrovano ora sotto l’ombrello rosso Valentino — e l’energia? È pura magia cinematografica con un tocco di couture romana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

