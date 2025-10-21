Dai reality alla passerella dai corsetti Mugler ai total look Balenciaga | i 45 anni di Kim Kardashian raccontano come lo stile possa diventare linguaggio potere e racconto di sé
Kim Kardashian compie 45 anni il 21 ottobre e, piaccia o meno, è impossibile negare la portata culturale della sua immagine. Nessun’altra come lei ha trasformato la propria estetica in un linguaggio globale, influenzando moda, beauty, social media e perfino la percezione del corpo femminile. In poco più di vent’anni, Kim è passata dall’essere la “best friend” di Paris Hilton, in mini dress luccicanti e tacchi vertiginosi, a una figura di potere capace di dettare tendenze e ridefinire il concetto di glamour. Dietro i suoi look più estremi, dalle silhouette scolpite da corsetti Mugler ai total black integrali di Balenciaga, c’è un percorso di trasformazione e consapevolezza, dove ogni scelta diventa parte di una narrazione più ampia: quella di una donna che ha saputo reinventarsi, controllare il proprio racconto e trasformare il proprio corpo in una forma d’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Amica.it
