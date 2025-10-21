Bergamo. Il Fondaco del Sale e la Sala Torriani, nel cuore di Città Alta in Via Salvecchio 11, presentano un ricco calendario di eventi per le prossime settimane, spaziando dal teatro immersivo alla musica classica, con un occhio di riguardo anche al pubblico dei più piccoli. IL RITORNO DEI CLASSICI: IL VIAGGIO DI RENZO E BERGAMO SALVATRICE Il primo appuntamento è fissato per Sabato 25 Ottobre con il “ritorno a grande richiesta” dello spettacolo “I Promessi Sposi – Il viaggio di Renzo a Bergamo”. L’evento, con Matteo Cima, Simonetta Campioni e Marco Foresti, è più di una rappresentazione: è un’esperienza sensoriale e immersiva che ripercorre la fuga drammatica di Renzo Tramaglino da Milano, culminando nel territorio bergamasco, inteso come simbolo di salvezza e maturazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Dai Promessi Sposi ad Halloween: l’autunno al Fondaco del sale e alla Sala Torriani