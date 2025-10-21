Dai gol a raffica al luppolo Ciccio Caputo | Cerco un mastro birraio per la nuova produzione

Empoli, 21 ottobre 2025 – Francesco Caputo ha scritto pagine importanti nella storia recente dell’ Empoli, indossando la maglia azzurra per tre stagioni e facendo innamorare i tifosi a suon di gol. Appesi gli scarpini al chiodo, Caputo si è dedicato alla sua altra, grande passione: la produzione di birra artigianale. Dal 2017 se ne occupa con la sua Birra Pagnotta, che deve il nome all’utilizzo di pane di Altamura, luogo natio dell’ex bomber azzurro, nel processo di bollitura. Quando è stato lui stesso, sui suoi profili social, a chiedere la collaborazione di un mastro birraio con esperienza che vivesse a Empoli o dintorni, è cresciuta la curiosità attorno a questo progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dai gol a raffica al luppolo. Ciccio Caputo: “Cerco un mastro birraio per la nuova produzione”

Approfondisci con queste news

Dai gol a raffica al luppolo. Ciccio Caputo: “Cerco un mastro birraio per la nuova produzione” - “Anche se la mia terra è la Puglia, con la mia famiglia abbiamo deciso di fermarci a vivere qui” ... Lo riporta lanazione.it

Gol a raffica: Brera li avrebbe bocciati... - Questo perché le due squadre non avrebbero commesso errori in difesa e comunque avrebbero creato occasioni ... Da ilgiornale.it