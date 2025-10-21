Dacia arriva il campione del mondo Moraes | assalto alla Dakar con quattro auto

Dopo il successo del team Dacia Sandriders, con Sébastien Loeb ed Edouard Boulanger, al Rally del Marocco, ultimo appuntamento del campionato del mondo Fia W2rc, la casa romena di proprietà del gruppo Renault guarda già alla prossima Dakar. Sfumata la vittoria del titolo iridato con Nasser Al-Attiyah nell'anno del debutto, la squadra di lavoro guidata da Tiphanie Isnard è già pronta a tornare in azione, con una quarta vettura affidata al campione in carica Lucas Moraes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

