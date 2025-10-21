Alla Festa del Cinema di Roma 2025 è il giorno di un film speciale. Non a caso, viene presentato tra gli “special screening”. Stiamo parlando di Il principe della follia, opera seconda di Dario D’Ambrosi (quello di Io sono un po’ matto. e tu? ) di cui vi mostriamo in anteprima esclusiva la clip che vedete qui sopra. Il film racconta il coraggio, la sofferenza e la dignità di chi vive ogni giorno con la malattia e l’esclusione sociale. Non vuole essere una denuncia, ma un viaggio, un atto d’amore verso la diversità. Perché, come dice D’Ambrosi, «racconta la malattia senza pietismo, mostrando il potere della memoria come terapia del ricordo, il valore della famiglia, della creatività e dell’immaginazione come strumenti autentici di resistenza, cura e rinascita». 🔗 Leggi su Amica.it

Da un incontro di tanti anni fa nasce "Il principe della follia", nuovo film del fondatore del teatro patologico, Dario D'Ambrosi