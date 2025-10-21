Da Solaro a Milano passando per il Giappone | il Crazy Cat Cafè ha festeggiato dieci anni

Ilnotiziario.net | 21 ott 2025

Partita da Solaro, passata per un viaggio in Giappone, Alba Claire Galtieri ha celebrato in questi giorni i dieci anni di un’impresa originale e di una storia di successo: il Crazy Cat Cafè, il primo “caffè coi gatti” della Lombardia, un locale per colazioni e aperitivi dove i gatti sono letteralmente “di casa”. Cresciuta a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

