Da Solaro a Milano passando per il Giappone | il Crazy Cat Cafè ha festeggiato dieci anni
Partita da Solaro, passata per un viaggio in Giappone, Alba Claire Galtieri ha celebrato in questi giorni i dieci anni di un’impresa originale e di una storia di successo: il Crazy Cat Cafè, il primo “caffè coi gatti” della Lombardia, un locale per colazioni e aperitivi dove i gatti sono letteralmente “di casa”. Cresciuta a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Scopri altri approfondimenti
Invito rivolto alle famiglie e al personale scolastico a partecipare al ciclo di incontri organizzati da Scuola Genitori Solaro e Libmbiate in collaborazione sostenuto dal Progetto Sinergie e finanziato da ATS Città Metropolitana di Milano Gli incontri saranno c - facebook.com Vai su Facebook
Il paradiso dei mici al bancone del bar. Neko Cafè, un’intuizione partita da Solaro - Alba Claire Gualtieri lo ha aperto 10 anni fa a Milano dopo un viaggio in Giappone: ci vive una colonia di ex randagi ... Secondo msn.com