Da sinistra alla destra | il clamoroso salto politico di Pignetti l’ex fedelissima di Stefano Graziano

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo settimane di indiscrezioni e retroscena, è arrivata la conferma: Raffaela Pignetti, presidente del Consorzio ASI di Caserta, scende ufficialmente in campo per le elezioni regionali in Campania al fianco del candidato di centrodestra Edmondo Cirielli, nella lista di Fratelli d'Italia. Una candidatura che fa rumore — e non poco — nel panorama politico casertano e campano. Pignetti, infatti, è stata a lungo considerata una figura vicinissima a Stefano Graziano, deputato del Partito Democratico e uno dei principali riferimenti del centrosinistra in provincia di Caserta.

