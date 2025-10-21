Da sinistra alla destra | il clamoroso salto politico di Pignetti l’ex fedelissima di Stefano Graziano

Anteprima24.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo settimane di indiscrezioni e retroscena, è arrivata la conferma: Raffaela Pignetti, presidente del Consorzio ASI di Caserta, scende ufficialmente in campo per le elezioni regionali in Campania al fianco del candidato di centrodestra Edmondo Cirielli, nella lista di Fratelli d’Italia. Una candidatura che fa rumore — e non poco — nel panorama politico casertano e campano. Pignetti, infatti, è stata a lungo considerata una figura vicinissima a Stefano Graziano, deputato del Partito Democratico e uno dei principali riferimenti del centrosinistra in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

da sinistra alla destra il clamoroso salto politico di pignetti l8217ex fedelissima di stefano graziano

© Anteprima24.it - Da sinistra alla destra: il clamoroso salto politico di Pignetti, l’ex fedelissima di Stefano Graziano

Altre letture consigliate

Ma la sinistra che destra vorrebbe? - Anche se, per essere onesti intellettualmente, è una domanda che campeggia già sin dall’inizio della seconda repubblica. Riporta huffingtonpost.it

Destra in cielo, sinistra all'inferno - La sinistra non si aspettava una performance così brillante da parte della premier Meloni e sperava di mantenere almeno la posizione. Da ilgiornale.it

Sicurezza, Bonaccini: "La sinistra l'ha lasciata alla destra, che le spara per non fare nulla" - Stefano Bonaccini ospite di Francesco Magnani a L'Aria Che Tira: "La sinistra ha lasciato la sicurezza alla destra, dobbiamo occuparcene. Riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Destra Clamoroso Salto