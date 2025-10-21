Da San Vito a San Michele i 109 anni di Pierina Tonello
Ha compiuto 109 anni il 17 ottobre la signora Pierina Tonello, classe 1916, residente in località San Mauretto, piccolo borgo nel comune di San Michele al Tagliamento. Originaria di San Vito al Tagliamento, di cui conserva la parlata in lingua friulana, vive oggi nel territorio veneto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
1st Naples Workshop on the History of Logic 28-29 ottobre 2025 Aula Ex-Cataloghi Lignei ? Keynote speakers: Vito Michele Abrusci (Roma Tre University), Felice Masi ("Federico II" University of Napoli) Contributed speakers: Paolo Baldi (Universi Vai su Facebook
Francavilla Fontana, schianto tra due auto sulla San Vito-San Michele: tre feriti - Stamattina intorno alle 10 incidente stradale che visto coinvolte due autovetture. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
San Vito al Tagliamento, l'ospedale apre una sala d'attesa per persone disabili - Si chiama “Stanza Primavera” il nuovo locale di attesa all’Ospedale di San Vito al Tagliamento dedicato alle persone con disabilità. Scrive rainews.it