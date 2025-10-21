Da San Vito a San Michele i 109 anni di Pierina Tonello

21 ott 2025

Ha compiuto 109 anni il 17 ottobre la signora Pierina Tonello, classe 1916, residente in località San Mauretto, piccolo borgo nel comune di San Michele al Tagliamento. Originaria di San Vito al Tagliamento, di cui conserva la parlata in lingua friulana, vive oggi nel territorio veneto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

