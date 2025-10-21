Da San Vito a San Michele i 109 anni di Pierina Tonello
Ha compiuto 109 anni il 17 ottobre la signora Pierina Tonello, classe 1916, residente in località San Mauretto, piccolo borgo nel comune di San Michele al Tagliamento. Originaria di San Vito al Tagliamento, di cui conserva la parlata in lingua friulana, vive oggi nel territorio veneto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
San Michele al Tagliamento, Pierina compie 109 anni: comunità e famiglia festeggiano la "supernonna" - Pierina Tonello, originaria di San Vito al Tagliamento, festeggia 109 anni a San Michele, circondata da famiglia e comunità. Da nordest24.it
Francavilla Fontana, schianto tra due auto sulla San Vito-San Michele: tre feriti - Stamattina intorno alle 10 incidente stradale che visto coinvolte due autovetture. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Tutto pronto per la II edizione di “InOrbita”: appuntamento dal 6 al 9 novembre a San Vito dei Normanni - Dal 6 al 9 novembre 2025, San Vito dei Normanni ospita la seconda edizione di InOrbita, la residenza artistica della World Music Academy dedicata al tamburo a c ... Si legge su brundisium.net