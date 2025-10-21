Da parco Massari a Palazzo dei Diamanti fino all' Ariostea | interventi sugli alberi monumentali

Ferraratoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono a Ferrara gli interventi di manutenzione e tutela sugli alberi monumentali presenti nel territorio comunale. Gli interventi, prevedono un investimento complessivo di oltre 110mila euro destinato alla cura e alla tutela degli alberi monumentali del territorio comunale.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

