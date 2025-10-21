Da Meloni a Scalfari dal femminismo alla morte della sinistra Intervista a Natalia Aspesi

Pure i suoi lettori sul Venerdì di Repubblica “recentemente mi sono sembrati un po’ stronzi. E chiedo scusa per il turpiloquio, ma non c’era altro modo di dirlo”. Poi dice che Giorgia Melon. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Da Meloni a Scalfari, dal femminismo alla morte della sinistra. Intervista a Natalia Aspesi

Da Meloni a Scalfari, dal femminismo alla morte della sinistra. Intervista a Natalia Aspesi - Novantacinque anni di spudorata verità: la sinistra è morta, il giornalismo di oggi noioso, il populismo un orrore e “mi piace come le sorelle fasce Meloni hanno licenziato i mariti tonti” ... Come scrive ilfoglio.it

