Da Mediaset alla Rai lo storico game show cambia canale | ecco chi lo condurrà

Potrebbe approdare in Rai uno storico game show trasmesso per anni da Mediaset. Spunta già il nome del possibile conduttore Una nuova stagione televisiva cominciata all’insegna di una rinnovata rivalità tra Rai e Mediaset sul fronte degli ascolti. C’è grande curiosità, ogni giorno, per scoprire chi tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna ha. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Da Mediaset alla Rai, lo storico game show cambia canale: ecco chi lo condurrà

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lo storico agente della leggenda bianconera: "Lo volevano Barcellona e Manchester United, è stato unico" #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Ok Il Prezzo è Giusto, lo storico game show Mediaset approda su Rai 1 con quattro prime serate (e Insinna alla conduzione) - Il celebre game show anni ’80 e ’90 Ok Il Prezzo è Giusto tornerà in Rai nella primavera 2026. Da alfemminile.com

Rai, uno storico programma di Mediaset torna dopo trent'anni: la novità - Il Prezzo è Giusto”: il celebre show tornerà nel 2026 con Flavio Insinna e quattro puntate speciali s ... Secondo monza-news.it

Ok il prezzo è giusto lascia Mediaset e sbarca in Rai, Flavio Insinna verso la conduzione in prima serata - il prezzo è giusto: a condurlo sarebbe stato chiamato Flavio Insinna ... Lo riporta virgilio.it