Da Kobe Bryant a Beckham agli sportivi amatoriali | il tendine d’Achille non è un problema riservato alle leggende dello sport

Tendinopatia achillea, rottura del tendine d’Achille e fascite plantare non colpiscono solo i professionisti: anche chi gioca a calcetto la domenica o torna a correre dopo anni può convivere con dolore e rigidità. Lo spiega il dottor Luigi Manzi, chirurgo ortopedico specializzato in piede e caviglia e responsabile medico di SmartHallux®. « Negli ambulatori vediamo ogni giorno le stesse dinamiche dei grandi campioni: sovraccarichi, rigidità, scarpe inadatte. Il filo rosso è un sistema posteriore che va in sofferenza — polpaccio, tendine e fascia plantare sono una catena unica », sottolinea. Il tendine d’Achille: anatomia, carichi e perché si infiamma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it