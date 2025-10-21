Da Giorgia Meloni a Sanae Takaichi la sinistra resta a guardare | sono le donne di destra a fare la storia
Conservatrice e prima premier donna del suo Paese, Sanae Takaichi, eletta oggi alla guida del Giappone, è entrata nella storia del suo Paese esattamente come hanno fatto altre prima di lei: da destra. Sulla stampa britannica è stata paragonata a una Margaret Tathcher nipponica. Da noi è inevitabile il paragone con Giorgia Meloni. Al netto dei campanilismi, ciò che è certo è che Sanae Takaichi incarna un modello di donna volitiva, che non ha bisogno di quote per costruire il proprio destino e affermarsi. Sanae Takaichi: un’altra donna conservatrice scrive la storia del suo Paese. Ex giornalista, appassionata di moto, batteria e Iron Maiden, Takaichi ha scalato il partito, battendo quattro colleghi nelle primarie, ed è arrivata alla premiership dopo aver dato prova di sé in due ministeri di primo piano come quelli della Sicurezza economica e degli Affari interni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
