Il ds rossonero sta vedendo i frutti del suo lavoro in questa stagione. Il centrale è l'ultimo acquisto di Igli per la Lazio, il croato faro del Milan capolista è il suo primo affare in rossonero. E con Jashari pronto a rientrare Allegri potrebbe trovarsi un altro asso nella manica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Gila a Modric, è il campionato di Tare?