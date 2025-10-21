Da Gila a Modric è il campionato di Tare?

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ds rossonero sta vedendo i frutti del suo lavoro in questa stagione. Il centrale è l'ultimo acquisto di Igli per la Lazio, il croato faro del Milan capolista è il suo primo affare in rossonero. E con Jashari pronto a rientrare Allegri potrebbe trovarsi un altro asso nella manica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

