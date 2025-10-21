Da Gaza a Firenze neonata salvata al Meyer | aveva un tumore eccezionale

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piccola durante l'intervento ha perso quasi 3 chili. Il dottor Ciardini: "Aveva un teratoma sacro-coccigeo: ha un'incidenza di 1 caso su 4050mila nati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

da gaza a firenze neonata salvata al meyer aveva un tumore eccezionale

© Tgcom24.mediaset.it - Da Gaza a Firenze, neonata salvata al Meyer: aveva un tumore "eccezionale"

Leggi anche questi approfondimenti

gaza firenze neonata salvataArrivata da Gaza con un tumore di 2 kg, neonata salvata a Firenze - La storia a lieto fine della neonata arrivata da Gaza al Meyer di Firenze con un tumore molto raro di ben 2 chili. Come scrive fortuneita.com

gaza firenze neonata salvataNeonata di Gaza salvata al Meyer di Firenze, asportato un tumore di 2 chili - L'ospedale: "La massa era posizionata alla base delle colonna vertebrale. Si legge su msn.com

gaza firenze neonata salvataNeonata di Gaza salvata all’ospedale Meyer: aveva un raro tumore di 2 chili, “tre volte il suo peso” - Arrivata in Italia a 10 giorni di vita nell'ambito di un programma umanitario, la piccola è stata operata per un raro teratoma ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Firenze Neonata Salvata