Da Gaza a Firenze neonata salvata al Meyer | aveva un tumore eccezionale
La piccola durante l'intervento ha perso quasi 3 chili. Il dottor Ciardini: "Aveva un teratoma sacro-coccigeo: ha un'incidenza di 1 caso su 4050mila nati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
