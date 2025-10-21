Da Forlì all' Ucraina | la ' Pizza della speranza' parte per il suo primo viaggio e porta sorrisi ai bambini
Questo fine settimana, nel territorio ucraino di Ivano Frankivsk, si sono svolte le prime uscite del truck allestito per la distribuzione di materiale umanitario e pizza gratuita del progetto "Pizza della speranza". Sono stati momenti d'incontro calorosi e piena di sincerità che hanno donato alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
