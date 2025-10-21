Da Flamingo a Endrick quattro talenti di Champions nel mirino delle italiane | oggi nemici domani
Flamingo (Psv), Mbodji (Slavia Praga), Leysen (Union Saint-Gilloise) e Endrick (Real Madrid): gli avversari dei nostri club che potremmo vedere in Serie A nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
