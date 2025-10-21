Da Flamingo a Endrick quattro talenti di Champions nel mirino delle italiane | oggi nemici domani

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flamingo (Psv), Mbodji (Slavia Praga), Leysen (Union Saint-Gilloise) e Endrick (Real Madrid): gli avversari dei nostri club che potremmo vedere in Serie A nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da flamingo a endrick quattro talenti di champions nel mirino delle italiane oggi nemici domani

© Gazzetta.it - Da Flamingo a Endrick, quattro talenti di Champions nel mirino delle italiane: oggi "nemici", domani...

News recenti che potrebbero piacerti

Keqiao porta quattro nuovi talenti cinesi alla Milano Fashion Week - Dalla Cina all’Italia: Keqiao porta quattro talenti emergenti sulle passerelle della Milano Fashion Week tra rigore sartoriale, sperimentazione e suggestioni orientali. Lo riporta vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Flamingo Endrick Quattro Talenti