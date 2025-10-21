Da FdI una proposta di legge contro l’apologia della mafia | Va affermato che mai e poi mai può avere un’accezione positiva

Un solo per articolo per dire che «mai, in nessun caso e in nessun modo, la mafia può avere una accezione positiva». È la proposta di legge presentata dai parlamentari di FdI alla Camera, Carolina Varchi, e al Senato, Raoul Russo, entrambi palermitani. Il testo introduce il reato di “apologia della criminalità organizzata o mafiosa”, con l’obiettivo di dare una risposta ai crescenti fenomeni di esaltazione della criminalità che si registrano tanto in contesti reali quanto attraverso i social. La proposta di legge per dire basta alla apologia della mafiosa. La proposta prevede l’introduzione del reato di apologia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

