Da ex mattatoio a hub turistico | il progetto a Santo Stefano Quisquina vince il premio Buone pratiche 2025
Il Comune di Santo Stefano Quisquina è stato premiato a Padova con il riconoscimento “Buone pratiche 2025” per il progetto “Riqualificazione dell’ex mattatoio comunale – Creazione di un hub turistico con servizi di e-mobility e promozione del territorio”. Il premio, promosso da City Vision. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
