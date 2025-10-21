Da Diao a Rodriguez il Como di Fabregas ritrova le sue frecce

Il senegalese è quasi pronto, lo spagnolo deve scontare l’ultimo turno di squalifica. Con Kuhn e Addai si può puntare ancora più in alto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Diao a Rodriguez, il Como di Fabregas ritrova le sue frecce

