Da costola del clan Laudani a potente organizzazione | la mafia meno violenta ma radicata degli Scalisi

È il 3 giugno 1981 quando ad Adrano viene ucciso Antonino Scalisi, capo dell'omonimo clan e strettamente legato ai Laudani, all'epoca schierati con gli “scappati” di Alfio Ferlito. Quest'omicidio crea un vuoto di potere nel territorio e una faida violenta contro i clan “santapaoliani” Alleruzzo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it