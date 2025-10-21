Da Ballarò al tetto del mondo Myriam Sylla | A 5 anni ho lasciato Palermo sognavo di fare la ballerina di danza classica
È nata a Palermo. E da lì ha conquistato il mondo. Lei è Myriam Sylla. Una vita che affonda le radici nel quartiere di Ballarò. Dopo aver conquistato tutto quello che c'era da vincere nella pallavolo, Myriam Sylla si è seduta davanti ai microfoni di Gianluca Gazzoli per una lunga e intensa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Da Ballarò al tetto del mondo, Myriam Sylla: "A 5 anni ho lasciato Palermo, sognavo di fare la ballerina di danza classica" - La campionessa ospite del podcast di Gianluca Gazzoli ripercorre le sue origini: "Non so spiegare questa sensazione che provo dentro per l'immenso rispetto che ho per mio padre. Riporta palermotoday.it
