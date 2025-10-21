Cybersicurezza | Ronzulli FI ' centro anticrimine polizia è un' eccellenza italiana'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della polizia di Stato è un'eccellenza assoluta del nostro comparto sicurezza. In un mondo sempre più interconnesso, i rischi legati allo spazio digitale via via più numerosi e insidiosi. La protezione delle infrastrutture critiche e la difesa dagli attacchi informatici rappresenta quindi una frontiera essenziale per la tutela della democrazia, dell'economia e dei diritti dei cittadini". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, a margine della cerimonia per il ventennale del Centro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cybersicurezza: Ronzulli (FI), 'centro anticrimine polizia è un'eccellenza italiana' - Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, a margine della cerimonia per il ventennale del Centro. Riporta iltempo.it
Cybersicurezza, l'Italia crea il suo "esercito di hacker" sotto il Ministero della Difesa: pronto il ddl - L'Italia si prepara a una nuova fase nella difesa nazionale: la cybersicurezza diventa parte integrante delle strategie militari. Scrive tgcom24.mediaset.it
Cybersicurezza, Italia in corsa per blindare il settore finanziario - La crescente minaccia dei rischi informatici sta ridisegnando le priorità del settore finanziario, spingendo le autorità europee e nazionali a rafforzare la resilienza operativa digitale. Si legge su milanofinanza.it