Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della polizia di Stato è un'eccellenza assoluta del nostro comparto sicurezza. In un mondo sempre più interconnesso, i rischi legati allo spazio digitale via via più numerosi e insidiosi. La protezione delle infrastrutture critiche e la difesa dagli attacchi informatici rappresenta quindi una frontiera essenziale per la tutela della democrazia, dell'economia e dei diritti dei cittadini". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, a margine della cerimonia per il ventennale del Centro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cybersicurezza: Ronzulli (FI), 'centro anticrimine polizia è un'eccellenza italiana'