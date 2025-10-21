Cyberbullismo al via il nuovo ciclo di incontri #cuoriconnessi per le scuole Ecco gli appuntamenti
Riprendono gli appuntamenti di #cuoriconnessi, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Unieuro e Polizia di Stato, pensata per offrire agli studenti strumenti di lettura critica e consapevole dell’ambiente digitale. Il progetto si muove lungo le direttrici dell’inclusione, del rispetto e della responsabilità, affrontando in modo diretto i rischi e le opportunità connessi all’uso del web. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
