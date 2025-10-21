Cupra oltre quota un milione | a Martorell esce la Formentor e?Hybrid
Il contatore ha girato e, a Martorell, è successo davvero: la milionesima CUPRA è uscita dalla linea. È una Formentor e-HYBRID, segno tangibile di una stagione industriale che guarda avanti senza voltarsi. In appena sette anni, un numero diventa una storia, un orizzonte, una promessa che prende forma. Un traguardo che cambia passo La milionesima . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
Lo scorso 6 ottobre, nella splendida cornice dell’Allianz Cloud di Milano, sede del prestigioso Milano Premier Padel, abbiamo preso parte alla Seat & Cupra Dealer Convention 2025. Una serata emozionante, in cui abbiamo ripercorso i risultati ottenuti nel cor - facebook.com Vai su Facebook
CUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell - HYBRID: il marchio raggiunge un traguardo storico e guarda al futuro della mobilità elettrificata ... Segnala msn.com
Cupra produce la milionesima auto. La Formentor segna il traguardo - Il marchio spagnolo accelera la sua crescita, mentre la fabbrica di Martorell si prepara alla transizione verso la produzione di modelli 100% elettrici ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Cupra Formentor e-Hybrid 272 CV: sportività plug-in con oltre 100 km in elettrico - L’abitacolo di nuovo Formentor riprende lo stile sportivo Cupra con finiture curate: sedili sportivi che combinano comfort e sostegno, volante multifunzione con marchio Cupra, materiali di qualità, ... Come scrive ilgiornale.it