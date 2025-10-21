Culle sempre più vuote nel 2050 in pensione a 69 anni Istat | nel 2024 calo nascite del 2,6% Maternità sempre più tardi
Un Paese che invecchia, in cui le nascite continuano inesorabilmente a diminuire, si diventa madri sempre più tardi e dove si tocca il minimo storico di figli per donna. E’ la fotografia che arriva dagli ultimi dati dell’Istat che, in base alle stime della Ragioneria Generale dello Stato, prevede un aumento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 68 anni e 11 mesi nel 2050 (dai. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Culle sempre più vuote, nel 2050 in pensione a 69 anni. Istat: nel 2024 calo nascite del 2,6%. Maternità sempre più tardi - Un Paese che invecchia, in cui le nascite continuano inesorabilmente a diminuire, si diventa madri sempre più tardi e dove si tocca il minimo storico di figli ...
Il lento spopolamento dei comuni. Culle vuote e giovani in fuga. In crescita solo Montecosaro - Secondo le previsioni dell'Istat ci sarà un calo di oltre 37mila residenti da oggi al 2050, un calcolo a lungo raggio che salva solo una realtà nel maceratese con il segno più.
Culle vuote, urne vuote, elettori a destra. La sinistra l'ha capito? - I dati sono noti: in Italia si fanno sempre meno figli – appena 1,18 per donna nel 2024, il minimo storico ...