Cuesta mette il Como nel mirino e in settimana è atteso Krause

Sabato alle 15, nel Ducato sbarca il Como rivelazione, spinto dal vento fresco della vittoria contro la Juventus. Una prova, sulla carta, molto complicata per la squadra di Carlos Cuesta che giocherà la sua personalissima gara contro un altro ex Arsenal. Quel Cesc Fabregas che gli ha fatto visita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Cuesta mette il Como nel mirino e in settimana è atteso Krause - In forte dubbio Valeri (che prima dell'infortunio era seguito pure da Gattuso): il terzino ha ancora fastidio ma lavora per esserci con la Roma. Riporta parmatoday.it