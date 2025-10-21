Cucunato Lega | Da Ostia all’Eur città paralizzata dal traffico

Roma, 21 ottobre 2025 – “La gestione del traffico da parte della giunta e del sindaco nel quadrante congressuale dell’Eur continua a rivelarsi improvvisata e poco efficace. Anche oggi — come ormai accade in occasione di ogni grande evento — la comunicazione preventiva ai cittadini è stata insufficiente, confusa e in alcuni casi fuorviante”. Lo dichiara in una nota Piero Cucunato consigliere di Roma Capitale e capogruppo al municipio Roma Eur. “Non si è visto alcun potenziamento del personale della Polizia Municipale, – prosegue Cucunato – né un coordinamento con le società municipalizzate per garantire un servizio di trasporto pubblico adeguato all’occasione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it