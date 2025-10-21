Cubista di Torino denuncia pr lui viola il divieto di avvicinamento | Sono andato nella discoteca della mia ex

A Torino, un 21enne accusato di stalking e lesioni alla ex fidanzata, sabato 18 ottobre ha violato il divieto di avvicinamento e comunicazione con lei. Lo ha ammesso ieri, 20 ottobre, in tribunale, mentre provava a convincere la giudice di non avere mai picchiato la ragazza, che ora lavora come. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vuoi vincere un buono da 20€ da JILÒ? Iscriviti subito al link e partecipa all’estrazione che faremo in diretta durante la serata di Filler Più siete, più ci divertiamo! Link: https://xceed.me/it/torino/event/filler-a-vice-night-12/206170/channel/pick-up-since-1971 Vai su Facebook

Torino, 13 perquisizioni nella notte per i cortei pro Pal. Eseguite 10 misure cautelari per i disordini durante la visita di Giorgia Meloni e i cortei del 2024 - Le accuse sono di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata e danneggiamento ... torino.corriere.it scrive