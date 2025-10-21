Csn | Violenza e sicurezza il silenzio del Comune sulle aggressioni a infermieri e autisti è inaccettabile

“Cesena Siamo Noi accoglie con favore le parole del sindaco Enzo Lattuca, che in occasione della cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione ha condannato con decisione ogni forma di violenza e discriminazione a sfondo razziale. Una posizione giusta e doverosa, che condividiamo pienamente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it