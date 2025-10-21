Crt e Fondazione Salvini insieme per sostenere i genitori

Arezzo, 21 ottobre 2025 – CRT e Fondazione Salvini insieme per sostenere i genitori Uno sportello gratuito presso l'ambulatorio Crt di Arezzo per l'età evolutiva Un servizio gratuito per affrontare le funzioni genitoriali. E' stato attivato dalla CRT e dalla Fondazione Giuseppe Salvini con una convenzione che ha permesso l'apertura di uno sportello a cadenza quindicinale presso l'ambulatorio Crt per l'età evolutiva ai numeri 25-27 di via XXV aprile ad Arezzo. Gli appuntamenti possono essere presi telefonicamente il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, al numero 05751694927. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crt e Fondazione Salvini insieme per sostenere i genitori

