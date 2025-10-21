CRT Campania e ASL Benevento al via la collaborazione per prelevatori di cornee

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito del Protocollo d’Intesa 2025–2026 sottoscritto tra il Centro Regionale Trapianti (CRT) della Regione Campania e l’ASL Benevento, ha preso il via oggi, 21 ottobre 2025, la prima edizione del corso di formazione per medici prelevatori di cornee, promosso dal CRT Campania. L’ ASL Benevento, attraverso la propria U.O.C. Servizio Veterinario – B, partecipa al progetto fornendo materiale biologico di origine animale necessario per le esercitazioni pratiche, nel pieno rispetto delle norme igienico–sanitarie e di sicurezza. “ Il Protocollo d’Intesa con il Centro Regionale Trapianti – dichiara il Direttore Generale dell’ASL Benevento, dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CRT Campania e ASL Benevento, al via la collaborazione per prelevatori di cornee

Leggi anche questi approfondimenti

https://www.avantionline.it/campania-maraio-a-benevento-saremo-la-sorpresa-delle-regionali/ Vai su Facebook

Incendio di Forchia (#Benevento) dello scorso 4 ottobre, risultati del monitoraggio diossine https://portale.arpacampania.it/web/guest/-/incendio-di-forchia-bn-dello-scorso-4-ottobre-risultati-monitoraggio-diossine?redirect=%2Fweb%2Fguest… - X Vai su X

Campania. Nominati i dg dei Policlinici, delle Asl e delle aziende di Avellino e Benevento - Nominato al Policlinico Federico II di Napoli Vincenzo Viggiani, al Policlinico della Seconda Università (Sun) Maurizio Di Mauro, all’Aou di Salerno Nicola Cantone, all’Asl di Avellino Maria Morgante, ... Da quotidianosanita.it

Furto in sede ASL di Benevento, poliziotto libero dal servizio lo blocca - Lo aveva visto introdursi nel cortile interno di una delle sedi dell'Asl di Benevento e ne ha seguito i movimenti. Lo riporta rainews.it

Campania. Nominati 15 nuovi di Direttori Generali di Asl e Aziende Ospedaliere - Poche conferme (Russo all’Asl Na 3 Sud, Sosto all’Asl di Salerno, D’Amore al Cardarelli, Iervolino all’Ao dei Colli, Morgante all’Ao San Pio di Benevento e Di Mauro al Pascale) ma anche pochi addii ... Lo riporta quotidianosanita.it