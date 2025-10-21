Crotone amministrazione comunale approvato progetto per ricostruzione scuola primaria Margherita
Non solo impiantistica sportiva e rifacimento viabilità, ma anche la demolizione e ricostruzione di scuole per renderle conformi con le nuove tecnologia. Un programma che procede ininterrottamente. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico relativo all’intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria “Margherita”situata in via delle Orchidee. Un intervento di grande rilevanza, volto a migliorare in maniera sostanziale la sicurezza, la qualità e la funzionalità dell’edificio scolastico, che rientra in un più ampio piano di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico cittadino Intervento che rientra nell’ambito di Agenda Urbana e per il quale è previsto un investimento finanziario di 2. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
