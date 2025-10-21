CRONACHE DI PALAZZO | I CAPRICCI DELLA REGINA INIZIANO DAVVERO A STANCARE

A tutto c’è un limite, verrebbe da dire. E così anche a palazzo dopo averne sopportate tante pare che qualcuno inizi a mostrare malumore misto a fastidio. I capricci della regina iniziano a stufare anche i nobili più navigati e diplomatici che in tanti anni ne hanno viste e sentite di tutti i colori nei saloni e corridoi di palazzo. La grande madama si era offerta di aiutare la regina a preparare una festa, convincendo cortigiani che di rado si vedono alle feste serali a prendervi parte. Era un generoso tentativo di animare l’evento, dando un tocco inconsueto e un po’ sopra le righe. La regina, appreso l’elenco degli ospiti, ha fatto il diavolo a quattro. 🔗 Leggi su Bubinoblog

