CRONACHE DI PALAZZO | I CAPRICCI DELLA REGINA INIZIANO DAVVERO A STANCARE
A tutto c’è un limite, verrebbe da dire. E così anche a palazzo dopo averne sopportate tante pare che qualcuno inizi a mostrare malumore misto a fastidio. I capricci della regina iniziano a stufare anche i nobili più navigati e diplomatici che in tanti anni ne hanno viste e sentite di tutti i colori nei saloni e corridoi di palazzo. La grande madama si era offerta di aiutare la regina a preparare una festa, convincendo cortigiani che di rado si vedono alle feste serali a prendervi parte. Era un generoso tentativo di animare l’evento, dando un tocco inconsueto e un po’ sopra le righe. La regina, appreso l’elenco degli ospiti, ha fatto il diavolo a quattro. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Andrea Romeo ci parla de "L'Esule dei Vulcani" secondo volume delle "Cronache del Palazzo di Lava" di Laura Seegard Vai su Facebook
MACERATA - Stamattina a Palazzo Buonaccorsi presentata la due giorni che vedrà protagonista proprio l'edificio nel cuore del centro storico. Il sindaco Sandro... - X Vai su X
Bimba di un anno lasciata sola in casa, i vicini sentono le urla e chiedono aiuto: «Sembravano capricci, ma mamma e papà non c'erano» - «Saranno capricci», hanno pensato subito i vicini di casa. Lo riporta leggo.it