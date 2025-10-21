Crollo ponte Morandi | lo Stato chiede 250 milioni di euro
"Una ferita che mai si rimarginera'", ma anche "un costo immenso per la gestione dell'emergenza". Ecco perché, nell'ambito del processo per il crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone, l'avvocatura dello Stato ha chiesto oltre 250 milioni di danno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
