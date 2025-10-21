Crollo delle nascite in Italia | nel 2024 minimo storico di figli per donna

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel 2024 meno di 370mila nuovi nati, -2,6% rispetto all’anno precedente. La denatalità in Italia continua a peggiorare. Nel 2024 sono stati registrati 369.944 nati, con un calo del 2,6% rispetto al 2023. I dati provvisori dell’Istat relativi al periodo gennaio-luglio 2025 mostrano un’ulteriore contrazione: circa 13mila nascite in meno, pari a un -6,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Fecondità ai minimi storici: 1,18 figli per donna. Il numero medio di figli per donna nel 2024 è sceso a 1,18, il valore più basso mai registrato, contro 1,20 nel 2023. Nei primi sette mesi del 2025 la fecondità stimata è ancora più bassa, 1,13 figli per donna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

