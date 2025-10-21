"Il segretario comunale del Pd Michele Farinelli si fa, come al solito, tante domande non quella che dovrebbe farsi preliminarmente sempre su chi ha governato Comacchio per oltre un lustro ed ha lasciato quello che abbiamo trovato. Sulla questione del crollo del capanno da pesca numero 158 ritengo doveroso, come sindaco, chiarire ai cittadini lo stato reale dei fatti e il percorso amministrativo che è stato seguito, nel pieno rispetto delle competenze e delle norme vigenti", spiega Pierluigi Negri, primo cittadino di Comacchio. "Il manufatto in questione si trova su suolo demaniale idrico dello Stato e non rientra quindi tra i beni di proprietà o competenza diretta del Comune di Comacchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Crollo del capanno, ecco la verità. L’eredità di un lustro a guida Pd"