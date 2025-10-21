Crolla Bnp Paribas rischi per miliardi
Ieri giornata in rosso per Bnp Paribas, che in Italia controlla Bnl, che ha ha perso in Borsa l'8% bruciando di fatto 7 miliardi di caitalizzazione. La banca francese è accusata di aver indirettamente finanziato il genocidio in Sudan, fornendo servizi bancari al regime di Omar al-Bashir tra il 1997 e il 2011. La giuria statunitense ha riconosciuto 21 milioni di dollari di risarcimento a tre querelanti-test, ma le potenziali vittime, circa 23mila persone, espongono il gruppo a un rischio di risarcimento teorico a 150 miliardi. Che però difficilmente verranno mai pagati sebbene il titolo, travolto dalle vendite, paga la prospettiva di un contenzioso miliardario che potrebbe protrarsi per anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
