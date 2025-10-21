' Critica della ragione bellica' al Libraccio si parla di come costruire la pace senza armi e bombe

Ferraratoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 alle 17.30 presso la storica sala dell’Oratorio San Crispino al secondo piano della libreria Libraccio è in programma la presentazione di 'Critica della ragione bellica' scritto da Tommaso Greco (nella foto). Dialogano con l’autore Alessandra Annoni, Orsetta Giolo e Maria Giulia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Critica Ragione Bellica Libraccio