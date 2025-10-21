' Critica della ragione bellica' al Libraccio si parla di come costruire la pace senza armi e bombe
Giovedì 23 alle 17.30 presso la storica sala dell’Oratorio San Crispino al secondo piano della libreria Libraccio è in programma la presentazione di 'Critica della ragione bellica' scritto da Tommaso Greco (nella foto). Dialogano con l’autore Alessandra Annoni, Orsetta Giolo e Maria Giulia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Nell'ambito del progetto La Statale per la Pace, segnaliamo l'inaugurazione della rassegna letteraria che si terrà questo pomeriggio Presentazione del libro Critica della ragione bellica di Tommaso Greco (Laterza, 2025) alle ore 15.30 nell'Ayla 113 dell'Univ Vai su Facebook
