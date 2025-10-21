Cristiano Ronaldo JR convocato per la prima volta in Nazionale Under16

Dopo la convocazione in Under15, il figlio dell'ex attaccante della Juve è stato convocato per un torneo in Turchia. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Cristiano Ronaldo JR convocato per la prima volta in Nazionale Under16

