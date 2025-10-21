Cristiano jr brucia le tappe | convocato per la prima volta con il Portogallo Under 16

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio di CR7 farà parte della squadra che affronterà Galles, Inghilterra e Turchia dal 27 ottobre al 5 novembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cristiano jr brucia le tappe convocato per la prima volta con il portogallo under 16

© Gazzetta.it - Cristiano jr brucia le tappe: convocato per la prima volta con il Portogallo Under 16

Altre letture consigliate

cristiano jr brucia tappeCristiano jr brucia le tappe: convocato per la prima volta con il Portogallo Under 16 - Il figlio di CR7 farà parte della squadra che affronterà Galles, Inghilterra e Turchia dal 27 ottobre al 5 novembre ... Riporta gazzetta.it

cristiano jr brucia tappeRonaldo come Lebron James, il Portogallo convoca Cristiano junior nell’Under 16: il sogno di giocare insieme si avvicina - Cristiano Ronaldo potrebbe ripetere la stessa impresa di LeBron James e giocare insieme al figlio, Cristiano Jr convocato dalla nazionale Under16 del Portogallo ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cristiano Jr Brucia Tappe