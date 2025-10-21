Crisi di Amt parte l’operazione risparmi Spunta l’ipotesi dei pre-pensionamenti
L’azienda punta a recuperare 2,5 milioni di euro. I sindacati: il costo del lavoro non si tocca, unica via gli esodi anticipati. Il piano di risanamento al vaglio del cda. E la sindaca presenta la situazione della società alla Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rischiava di essere chiuso, magari per far nascere l’ennesima speculazione edilizia. C’erano già voci (peraltro smentite) e raccolte firme del quartiere. Si diceva: «D’altra parte, con la crisi delle vocazioni, come far sopravvivere una struttura così gigante?» - facebook.com Vai su Facebook
Comuni: diminuiscono le crisi finanziarie, la maggior parte al Sud Rapporto Ca’ Foscari: in calo i dissesti, ma resta alta la pressione del PNRR e dei costi energetici https://gdc.ancidigitale.it/comuni-diminuiscono-le-crisi-finanziarie-la-maggior-parte-al-sud/ - X Vai su X
Crisi di Amt, parte l’operazione risparmi. Spunta l’ipotesi dei pre-pensionamenti - I sindacati: il costo del lavoro non si tocca, unica via gli esodi anticipati. Riporta ilsecoloxix.it
Crisi Amt, mercoledì il piano di risanamento in cda e (forse) la presentazione delle nuove tariffe - Incontro coi sindacati, Fano (Faisa Cisal): "Nemmeno oggi consegnato il piano, aumentano le preoccupazioni". Si legge su msn.com
Crisi Amt, Uil: "Lavoratori senza stipendio non possono acquistare farmaci salvavita" - Chi ha stipendi così bassi non riesce a mettere nulla da parte e la mancanza anche solo di una mensilità mette i lavoratori in condizioni di non ... Secondo rainews.it