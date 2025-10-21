Crisi di Amt parte l’operazione risparmi Spunta l’ipotesi dei pre-pensionamenti

Ilsecoloxix.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda punta a recuperare 2,5 milioni di euro. I sindacati: il costo del lavoro non si tocca, unica via gli esodi anticipati. Il piano di risanamento al vaglio del cda. E la sindaca presenta la situazione della società alla Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

crisi di amt parte l8217operazione risparmi spunta l8217ipotesi dei pre pensionamenti

© Ilsecoloxix.it - Crisi di Amt, parte l’operazione risparmi. Spunta l’ipotesi dei pre-pensionamenti

Contenuti che potrebbero interessarti

crisi amt parte l8217operazioneCrisi di Amt, parte l’operazione risparmi. Spunta l’ipotesi dei pre-pensionamenti - I sindacati: il costo del lavoro non si tocca, unica via gli esodi anticipati. Riporta ilsecoloxix.it

Crisi Amt, mercoledì il piano di risanamento in cda e (forse) la presentazione delle nuove tariffe - Incontro coi sindacati, Fano (Faisa Cisal): "Nemmeno oggi consegnato il piano, aumentano le preoccupazioni". Si legge su msn.com

Crisi Amt, Uil: "Lavoratori senza stipendio non possono acquistare farmaci salvavita" - Chi ha stipendi così bassi non riesce a mettere nulla da parte e la mancanza anche solo di una mensilità mette i lavoratori in condizioni di non ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Amt Parte L8217operazione